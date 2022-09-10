الجوائز.. فرحة مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت مفاجآت صيف دبي، التي احتفلت بيوبيلها الفضي هذا العام، أنشطتها وفعالياتها التي عمّت أرجاء المدينة في أجواء من المرح العائلي والعروض المذهلة، فيما تستمر البهجة والفرحة على أولئك الذين حالفهم الحظ، وفازوا بجوائز مميزة وكبرى في السحوبات التي أقيمت في مراكز التسوق والمتاجر.

وقدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، إلى جانب شركائها، ومراكز التسوق في دبي، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، جوائز قيّمة لسكان المدينة وزوّارها، تضمّنت سيارات جديدة، وباقات إقامة فندقية مذهلة، وقسائم تسوق وغيرها.

وكانت زابيفيّاز من بين الفائزين بسحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي لهذا العام، وتعليقاً على فوزها بسيارة نيسان إكس تيرا الجديدة كلياً، قالت: «إنني في غاية السعادة، وأشكر الله على هذه الجائزة الرائعة، فهذا الفوز بمثابة حلم للعديد من الأشخاص. لقد تفاجأت أنا وعائلتي، عندما تم إعلامنا بالفوز، وكانت هذه لحظة جميلة جداً».

ومن جهتها، قالت كريستي آن، والتي فازت أيضاً بسيارة نيسان جديدة: «لقد تفاجأت بهذا الفوز، ولم أصدق أنا وعائلتي في البداية، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بهذا النوع من السحوبات».

وكان جهانجير أحد الفائزين بسحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لهذا العام، حيث علّق قائلاً: «أنا مقيم في دولة الإمارات منذ 12 عاماً، ولم أشارك في أي نوع من السحوبات من قبل، وكانت هذه أول تجربة لي، وإنني الآن في غاية السعادة، لحصولي على قسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم، حيث إنني سأستخدمها لشراء بعض المصوغات الذهبية لوالدتي في بنغلاديش، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لمنظمي مفاجآت صيف دبي».

ومن جهتها، قالت فيديا، تعليقاً على فوزها بسحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «نحن نقيم في دولة الإمارات منذ ما يقرب من عامين. لقد شاركنا في العديد من السحوبات خلال الأشهر الماضية، إلا أن الحظ لم يحالفنا إلا هذه المرة. نحن سعداء جداً بهذا الفوز، حيث فزنا بقسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم، واشترينا بها سلسلة ذهبية رائعة، ونود توجيه الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذه السحوبات المذهلة».

وأما سوميش، الذي حصل على جائزة نقدية قدرها 5000، ضمن مشاركته في سحوبات العودة إلى المدارس، فقد قال: «أنا مقيم في دولة الإمارات منذ 13 عاماً، وهذه هي المرة الأولى التي أفوز بها بجائزة. إنها تجربة رائعة بالفعل، وأنصح الجميع بالمشاركة، فيمكن أن يبتسم لكم الحظ في أي وقت».

وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ستعود مفاجآت صيف دبي مجدداً في دورتها الـ 26، خلال صيف عام 2023.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيس بطاقة ماستركارد راك بنك، والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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