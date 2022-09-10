مكاسب الأسهم 16 مليار درهم في أسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الحالي ليربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.633 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.649 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.088 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و560.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 8.19 مليارات درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.58 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.4 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 77.3 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع بنسبة 0.46% أو ما يعادل 45.2 نقطة ليغلق عند 9797.17 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.42% توازي 41.35 نقطة ليقفل عند 9795.86 نقطة، وجاءت المكاسب بدعم ارتفاع مؤشر القطاع المالي 2.8% ومؤشر السلع الاستهلاكية 1.43% والصناعة 0.18%.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل «العالمية القابضة» 6.51% و«الياه سات» 3.3% و«ملتيبلاي» 7.11% و«أغذية» 1.62% و«الفا ظبي» 1.21% و«أبوظبي الإسلامي» 1.03% و«أبوظبي التجاري» 0.33% و«موانئ أبوظبي» 0.2%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.73 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 1.07 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً تداولات بقيمة 605.07 ملايين درهم.

وفي سوق دبي، بلغ المؤشر العام مستوى 3360.83 نقطة، وارتفع مؤشر الصناعة 7.15% والسلع الاستهلاكية 7.42% والخدمات 1.81%. وعلى صعيد الأسهم، ارتفع «بنك المشرق» 6.84% و«دبي الوطنية للتأمين» 2.12% و«الخليج للملاحة» 2.04% و«تكافل الإمارات» 0.83% و«تبريد» 0.35%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز