9.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 9.4 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 2080 مبايعة بقيمة 4.87 مليارات درهم، منها 209 مبايعات للأراضي بقيمة 946.55 مليون درهم و1871 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.92 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 196 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 295 مبايعة بقيمة 419 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.42 مليارات درهم منها 87 رهن أراضٍ بقيمة 2.54 مليار درهم و327 رهن فلل وشقق بقيمة 875.97 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 2 مليار درهم ورهن في منطقة الحمرية بقيمة 382 مليون درهم. وتم تسجيل 100 هبة بقيمة 1.17 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 364 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 100 مليون درهم.

وبلغت التصرفات أمس 673 مليون درهم حيث تم تسجيل 228 مبايعة بقيمة 443.59 مليونا، منها 15 مبايعة للأراضي بـ82.88 مليون درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 360.71 مليون درهم. وسجلت الرهونات 201.95 مليون درهم منها 15 رهن أراضٍ بقيمة 104.34 ملايين و64 رهن فلل وشقق بقيمة 97.61 مليون درهم.

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