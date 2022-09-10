6.8 مليارات استثمار مؤسسي في الأسهم

المصدر: (أبوظبي – وام)

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عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن جاذبية الشركات الوطنية أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 6.8 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 265.25 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 258.46 مليار درهم.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 77.9% بما يعادل 523.7 مليار درهم بإجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين والبالغة 672.2 مليار درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22.1% تعادل 148.5 مليار درهم.

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