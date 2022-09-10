«فيتش» تثبّت تصنيف تبريد مع نظرة مستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية لدى الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) عند «BBB»، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت الوكالة تصنيفها للسندات الممتازة غير المؤمنة الصادرة عن «تبريد» التابعة لشركة «صكوك تبريد إس بي سي المحدودة» عند «BBB» أيضاً.

وذكرت «فيتش» أصدرته أن منحها «تبريد» نظرة مستقبلية مستقرة يعكس أداءً قوياً من جانب الشركة فيما يتعلق بخفض مديونيتها.

وتوقع التقرير أن تواصل «تبريد» خفض مديونيتها خلال السنوات الأربع المقبلة، مدعومة في ذلك بتدفقات نقدية جوية ناتجة عن أعمالها كما توقع تحسناً في هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لدى «تبريد»، نتيجة الارتفاع في أرباحها التشغيلية الناتجة بدورها عن ارتفاع كفاءتها التشغيلية، دمج الكلفة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية.

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