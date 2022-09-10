أورا سكاي بول يطلق تجارب صيفية

المصدر: (دبي- البيان)

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كشف «أورا سكاي بول»، حوض السباحة البانورامي والمتماهي مع الأفق الأول من نوعه والأكثر ارتفاعاً في العالم، عن إطلاق تجربتي «إيفنينج إن ذا سكاي» و«لانش إن ذا سكاي» الجديدتين في ردهته خلال الصيف. وتتميز الردهة بإطلالاتٍ على أفق دبي الشهير.

وهناك تجربة إيفنينج إن ذا سكاي، حيث تم إطلاق تجربة مسائية أنيقة في الردهة الداخلية (غير متضمنة دخول المسبح). ويستقبل أورا سكاي بول ضيوفه الجمعة والسبت من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل. وهناك تجربة لانش إن ذا سكاي، حيث يتم تقديم تجربة غداء حصرية في الردهة الداخلية تتضمن قائمة طعام تشاركية جديدة من الاثنين إلى الجمعة بين 1 ظهراً و3 عصراً، تستمر حتى 30 سبتمبر.

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