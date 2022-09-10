«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى بيروت

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 30 أكتوبر.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إضافة العاصمة اللبنانية بيروت كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، وتؤكد الخدمة الجديدة على التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات القيمة المضافة والمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة من وإلى العاصمة أبوظبي».

وتعتبر لبنان الوجهة الـ25 التي تسير العربية أبوظبي رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي بعد كل من مصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، والنيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، والبوسنة والهرسك وجورجيا. وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية، حيث بدأت بأسطول من طائرتين فقط إيرباص A320 ليصل إلى 8 طائرات بعد عامين من تدشين عملياتها التشغيلية. وتشغل الشركة طائرات «إيرباص A320-200» التي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة والأعلى مبيعاً.

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