طرح جيل جديد من التكنولوجيا الكهروضوئية في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، طرح الجيل الجديد من ألواح فيرتكس الكهروضوئية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وزوّدت الشركة نماذج فيرتكس الجديدة، عدداً أقل من الخلايا التي تأتي مستطيلة الشكل في هذا الجيل المرة الأولى على الإطلاق بخلاف سابقتها من الخلايا المُربّعة، مع أداء أقوى من ناحية مقاومة النقاط الساخنة لإنتاج أداء بصري وكهربائي يتراوح من 2-3%. وتتكون تكنولوجيا فيرتكس 580 واطاً الجديدة من الجيل المقبل من الخلايا الكهروضوئية التي تصل قدرتها القصوى إلى 580 واطاً، فضلاً عن كفاءة النموذج وسلسلة الألواح التي تصل إلى 21.5% مع تكنولوجيا الربط عالي الكثافة. كما تُوفر السلسلة الجديدة قدرة قصوى تصل إلى 435 واطاً، مع وصول معدلات كفاءة النموذج وسلسلة الألواح إلى 21.8% مع تكنولوجيا الربط عالي الكثافة.

وقال أنتونيو خيمينيز، المدير العام نائب رئيس ترينا سولار في الشرق الأوسط وأفريقيا: تهدف ترينا سولار من إطلاق النماذج الجديدة، في ضوء التوقعات بتجاوز مشاريع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العام الجاري حاجز 200 جيجاواط، إلى توليد قيمة أكبر للعملاء عبر مُختلف شرائح السوق وتعزيز الابتكار المستمر في جميع مفاصل القطاع. وتتطلع ترينا سولار، للارتقاء بقطاع الطاقة الشمسية نحو آفاق جديدة.

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