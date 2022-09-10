4 منشآت فندقية تستوفي شروط «الشارقة مراعية لكبار السن»

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، استيفاء 4 فنادق من المنشآت الفندقية بالشارقة المعايير والمتطلبات الخاصة بكبار السن، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج المدن المراعية للسن 2021 - 2023.

وقالت أسماء الخضري مدير مكتب الشارقة مراعية للسن: استطعنا الحصول على توقيع أكثر من 60 مؤسسة ودائرة وهيئة لمشاركتنا في تهيئة الإمارة لتكون مدينة مراعية للسن وتنفيذ الكثير من المبادرات النوعية مثل مبادرة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والتي ساهمت في تطبيق معيار «منشآت فندقية مراعية للسن» وعممتها على الفنادق للعمل عليها، لكي تكون الشارقة مدينة مراعية للسن.

جودة

وقال أحمد الطنيجي مدير إدارة المعايير السياحية في هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إن العمل على هذه المبادرة انطلق عام 2020، والهدف تقديم خدمات ذات جودة تتناسب مع كبار السن وفق أفضل الممارسات العالمية، ولكن الجائحة وما سببته من ظروف خاصة كانت سبباً في تأجيله للعام 2021، حيث تم أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار وتطويرها لتتماشى مع المتطلبات وتطبيقها في جميع المنشآت الفندقية حيث أمكن لتتوفر فيها الإقامة المريحة لكبار السن، والمعايير التي تم اختيارها جاءت بناءً على دراسة معيارية للاشتراطات المطلوب توفرها في المنشآت الفندقية ارتكزنا فيها على التجارب التي سبقتنا في هذا المجال منها العربية والأجنبية وتم اختيار ما يناسب مجتمعنا العربي والخليجي.

وأضاف: نسعى لرفع عدد المنشآت الفندقية المشاركة في المبادرة إلى 25 منشأة فندقية، خلال الخمس سنوات المقبلة، مثمناً الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة الشارقة لفئة كبار المواطنين، والحرص على سلامتهم وتوفير بيئة ملائمة صحية جاذبة لهم، لافتاً إلى أن الفنادق التي استوفت الشروط هي فنادق شيراتون الشارقة، وبولمان، وذا أكت، وسنترو الشارقة.

أنشطة استراتيجية

يأتي هذا الإنجاز من ضمن الأنشطة الاستراتيجية تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة تحت عنوان «منشآت فندقية مراعية للسن» والتي نفذتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والمعنية بتأهيل المنشآت السياحية في الإمارة لتكون ملائمة لكبار السن، ما يؤكد أن الشارقة مدينة مراعية للسن وأن البنية التحتية للمدينة مؤهلة لمختلف الفئات العمرية.

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