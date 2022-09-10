فنادق ومنتجعات ويندام تستحوذ على علامة فيينا هاوس

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم مع ما يقرب من 9 آلاف فندق في أكثر من 95 دولة، أمس استحواذها على العلامة التجارية فيينا هاوس التجارية مقابل 44 مليون يورو (44 مليون دولار) مضيفة بذلك محفظة من الفنادق ذات الفئة المتوسطة تقدر بـ40 فندقاً وأكثر من 6000 غرفة. واستحوذت ويندام على علامة فيينا هاوس التجارية من مجموعة «إتش أر» (HR) التي تتخذ من برلين مقراً لها، وهي شركة أوروبية لتشغيل الفنادق وشريك امتياز طويل الأمد لعلامة ويندام، والتي ستواصل امتلاك أو تأجير وتشغيل فنادق فيينا هاوس الحالية بموجب اتفاقات امتياز طويلة الأجل مع ويندام.

وقال ديمتري مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ويندهام في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: «على مدى السنوات الـ30 الماضية، عملت علامة فيينا هاوس على تأسيس اسم معروف لدى المسافرين في العديد من البلدان. ويمثل الاستحواذ على العلامة فيينا هاوس خطوة رئيسة في توسيع وجودنا في السوق بشكل أكبر، وإضافة نطاق وقدرة فوريين ودعماً لطموحاتنا للنمو في وجهات مهمة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».

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