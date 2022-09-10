«اللولو» تفتتح فرعها الـ14 في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت متاجر اللولو فرعها الجديد في العين بمنطقة المقام والذي يعد الـ 236 عالمياً والـ14 في العين. وشهد الافتتاح د. محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وأشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية وجمال الدين شاجي، مدير لولو الإقليمي في مدينة العين.

وتبلغ مساحة هايبر ماركت الجديد 3000 قدم مربعة وهو مبنى من طابقين. ويشتمل المتجر على قسم للسلع التموينية وسوبر ماركت مع عروض لأفضل المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية في قسم لولو كونكت. وتتوافر في المتجر الجديد عدد من المزايا مثل أجهزة الدفع الذاتي وكونترات الدفع الخضراء للعملاء. كما يوفر المتجر مرافق متعددة ومنها مواقف سيارات تسع أكثر من 30 سيارة.

وقال يوسف علي موسليام: «يسرنا إطلاق متجرنا ذي الرقم 236 عالمياً والرابع عشر في مدينة العين. ونعمل على الحفاظ على توسيع بصمتنا بما يتماشى مع مسيرة التطورات الحضرية في الإمارات. ويعد توسعنا جزءاً من النجاح الذي يأتي ثمرة للرؤية والسياسات الاقتصادية لقيادة الدولة الرشيدة. ونحن نتماشى مع رؤية الإمارات ونرى هذا البلد منصة للنمو العالمي».

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