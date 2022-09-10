«تينابل»: إضافات لحلول الأمن السحابي وعلاج الثغرات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة تينابل، المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، عن إضافات لحلولها للأمن السحابي، والتي تمثل خطوة جديدة في القطاع لتقييم التهديدات المتعلقة بالثغرات السحابية وأخطاء التهيئة.

وما زال الوقت بين اكتشاف الثغرات وبين استغلالها من قبل المهاجمين يتناقص، حيث يبدأ المهاجم عادة بالمسح بحثاً عن الثغرات خلال 15 دقيقة من الإعلان عن قائمة الثغرات والمشاكل الشائعة - ولهذا تحتاج المؤسسات إلى التصرف سريعاً وتحديد ما إن كانت أي من أصولها الحرجة معرضة للخطر. تعمل تينابل على توحيد إمكانات التقييم دون وكيل مع إدارة الموقف الأمني السحابي وإدارة الثغرات في حلول واحدة. وقال جلين بندلي، المدير التنفيذي للتقنية لدى تينابل: الحلول تساعد في الكشف الاستباقي عن نقاط الضعف وتقييمها بشكل فوري، مما يمكن العملاء من تحسين قدرتهم على تحديد أولويات المخاطر.

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