جمارك أبوظبي تعزز التعاون مع اليابان في مجال الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ممثلة بقسم الاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية في إدارة السياسات والحوكمة، وفداً من هيئة التجارة الخارجية اليابانية – جيترو دبي، لبحث تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والاطلاع على دور الإدارة العامة للجمارك في مجال إنفاذ استراتيجيات حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، والجهود المطبقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والقرصنة في إمارة أبوظبي.

وعقد قسم الاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية بجمارك أبوظبي اجتماعاً مع ممثلي هيئة التجارة الخارجية اليابانية في مقر الإدارة بمدينة مصدر، حيث جرى خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الطرفين، عبر التنسيق لعقد ورش تدريبية خلال الربع الثالث 2022، والعمل على قيد العلامات التجارية اليابانية في سجلات الجمارك، وإدراج أنشطة تدريبية للعلامات التجارية اليابانية ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للإدارة 2022، إضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين التي تخدم حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقدم القسم عرضاً مرئياً عن دور الإدارة العامة للجمارك في حماية المجتمع والمستهلك في أبوظبي، وآليات وإجراءات عمل جمارك أبوظبي في تطبيق وتنفيذ تعليمات وتدابير حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ومكافحة التقليد والقرصنة، وحملات التوعية بمخاطر استهلاك المواد المقلدة.

وتم استعراض جهود الإدارة العامة للجمارك في متابعة قضايا حقوق الملكية الفكرية، والخدمات الرقمية عبر منصة (تم) التي تقدمها لأصحاب العلامات التجارية في قيد علاماتهم التجارية لأغراض الحماية اللازمة وحماية استثماراتهم. كما اطلع الوفد على المشاريع التشغيلية والمستقبلية لقسم الاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية.

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