غرفة عجمان تبحث تنمية الأعمال في العقار والبناء مع وفد روسي

المصدر: عجمان - وام

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بحث المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع وفد اقتصادي من روسيا الاتحادية، آفاق التعاون المشترك وسبل تنمية العلاقات بين أصحاب الأعمال من البلدين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي العقارات والبناء والتشييد.

حضر اللقاء بمقر الغرفة محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في الغرفة، وترأس الوفد الروسي نيكولاي فيرخوفسكي رئيس قسم البرنامج الرقمي بكلية موسكو للأعمال ـ سكولكوفو.

وأكد عبدالله المويجعي حرص الغرفة على تنمية العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات الخارجية بهدف تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وجذب المستثمرين عبر الترويج للفرص المتاحة في الإمارة. وشدد على أهمية اللقاء ودوره في فتح قنوات للتعاون المشترك في قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد الإمارة.

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