«هانيويل» تركز على الأتمتة لضمان استقرار عمليات المستودعات

المصدر: (.دبي - البيان)

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كشفت شركة هانيويل في تقريرها الجديد، الصادر تحت عنوان «أتمتة المستودعات: تجهيز الاقتصاد العالمي للمستقبل»، عن التغيُّرات الحاصلة في دورات الطلب الاستهلاكي لصالح نموذج جديد يُمكن لأيّ شهر أو أسبوع أو يوم فيه أن يتحول لعُطلة. ويأتي ذلك على خلفية الضغوطات الهائلة على عمليات التوزيع والتوصيل حول العالم.

ويتناول التقرير الذي أعدّته مؤسسة فيوتشوروم ريسرتش للبحوث، دور الأتمتة كمُكوّن متزايد الأهمية في مساعدة مشغلي المستودعات ومراكز التوزيع لتلبية الارتفاع المُسجل في مستويات الطلب الاستهلاكي.

وقال رومان بولودنيف، المدير العام لشركة هانيويل لحلول السلامة والإنتاجية في الشرق الأوسط: «يُعد مدى تحسين الشركات لقدرتها على اتخاذ القرارات بشكل آني لتسريع عمليات التوصيل وزيادة دقتها واحداً من أهم العوامل المُحدّدة لآفاق ازدهارها في قطاع التجارة الإلكترونية والسوق متعددة القنوات شديدي التنافسية. ويُمكن للأتمتة أن تُساعد في تعزيز الاستقرار والقابلية على التنبؤ».

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