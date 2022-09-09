33.5 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة خلال 12 شهراً

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى 33.5 مليار درهم، خلال 12 شهراً، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 718.1 مليار درهم بنهاية يونيو، مقابل نحو 684.6 مليار درهم في يونيو 2021، بزيادة 4.9 %. وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، خلال النصف الأول من العام، بنحو 34.5 مليار درهم، أو 5.1 %، مقابل رصيد بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

ويشكل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، 89.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي،

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