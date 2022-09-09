أقوى أداء شهري لعقارات دبي في 12 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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شهد سوق دبي العقاري تسجيل 9720 مبايعة بقيمة 24.3 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً أقوى أداء في عدد وقيم المعاملات في غضون 12 عاماً.

وسجل شهر أغسطس معدل نمو شهرياً 37.1% في عدد المعاملات مقارنة بالشهر السابق و69.6% على أساس سنوي مقارنة بسابقه بأغسطس من 2021، ومن حيث القيمة سجل أغسطس نمواً شهرياً 16.1% فيما بلغت الزيادة عى أساس سنوي 63.6%.

وأظهرت بيانات «بروبرتي فايندر» ارتفاع مبيعات العقارات الجاهزة 27.4% في أغسطس الماضي مقارنة مع يوليو و67.5% مقارنة بأغسطس 2021 وشهدت قيمة المعاملات زيادة 6.7% مقارنة بالشهر السابق، ونحو 57.4% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصفقات في السوق للمبيعات على الخارطة نحو 4,392 عقاراً بقيمة 8.5 مليارات درهم، ممثلاً الأداء الشهري الأعلى منذ 12 عاماً، ومن حيث حجم المعاملات شهد السوق على الخارطة زيادة ملحوظة بلغت 51.1%، مقارنة بيوليو الماضي وبنحو 72.1% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة المعاملات بالسوق 38.5% مقارنة بالشهر السابق و76.5% على أساس سنوي.

وشهدت أنشطة الرهن العقاري نمواً غير مسبوق من حيث الحجم في أغسطس بنمو15.7% مقارنة بالشهر السابق، كما تجاوزت الأرقام القياسية السابقة على أساس سنوي 21.2%.

وسجل سوق الإيجارات في أغسطس زيادة 10.6% مقارنة بسابقه يوليو.

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