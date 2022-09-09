دبي ترسخ مكانتها وجهة للشركات العالمية

المصدر: دبي- البيان

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عززت دبي جاذبيتها في استقطاب الشركات الأمريكية والعالمية في المجالات المختلفة، خاصة الرقمية، كما رسخت الإمارة مكانتها وجهة للشركات التقنية وصناعات واقتصاد المستقبل، التي تسعى للتوسع في الدولة والمنطقة بفضل باقة الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتقنية القوية.

وافتتحت شركة «موتورولا سوليوشنز» العالمية، المتخصصة في السلامة العامة وأمن المؤسسات، مكتبها الجديد في مدينة دبي للإنترنت؛ لدعم جهودها في توسيع حضور الشركة الأمريكية إقليمياً.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إنّ مركز الابتكار والتدريب التابع لـ«موتورولا سوليوشنز»، سوف يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة الرقمي، مبيناً أن دولة الإمارات تبادر إلى توفير فرص تعلّم وتطوير سريع انطلاقاً من إدراكنا لأهمية التحوّل الرقمي في كافة القطاعات والوظائف.

ويتيح مركز الابتكار الجديد التابع لـ«موتورولا سوليوشنز» للمتعاملين والشركاء والمؤسسات فرصة فريدة للتعرف على هذه التكنولوجيات عن قُرب حيث يوفر مركز التدريب الحديث مساحة للتعاون والتطوير المشترك للحلول اللازمة لمعالجة أكثر التحديات التي تواجه السلامة العامة والمؤسسات تعقيداً.

فيما أعلنت شركة «كيندريل» الأمريكية، اعتزامها لاستثمار في شراكات محلية مع مزودي خدمات تكنولوجيا محليين مثل «جي 42 كلاود» و«سي بي إكس» القابضة؛ بهدف تزويد متعامليها في الإمارات والمنطقة بمحفظة أوسع من المنتجات، وتلبية احتياجات العملاء وتسريع وصولهم إلى أهدافهم التجارية.

إلى ذلك أعلنت «ميرسك كانو الإمارات»، التوصل إلى اتفاقية مع دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري يركز على قطاعات الطيران واللوجستية والعقارات، لإنشاء مرفقها الجديد لعميات التخزين والتوزيع في دبي. وسيكون «مركز ميرسك اللوجستي المتكامل» البالغة مساحته 162,000 قدم مربعة في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، قادراً على توفير 15,000 موقع لمنصات الشحن و10,000 موقع لتخزين الحاويات، وسيكون المرفق أيضاً بمثابة مركز لتنفيذ وإنجاز العمليات.

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