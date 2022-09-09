غرفة أم القيوين تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع أستونيا

المصدر: (أم القيوين - وام)

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بحث يوسف طحنون نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، خلال استقباله بمقر الغرفة يان راينهولد سفير جمهورية أستونيا لدى الدولة، سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري. وناقش سفير جمهورية أستونيا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام فرص التعاون وتشجيع الاستثمار وتطوير العلاقات المشتركة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع دولة الإمارات.

ناقش الجانبان تطوير العلاقات الاقتصادية لخدمة قطاعات الأعمال في الإمارة، وتبادلا الحديث حول فرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية. ولفت السفير إلى اهتمام قطاع الأعمال الأستوني بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين الصناعي والسياحي في إمارة أم القيوين التي تمتلك مقومات سياحية تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

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