1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 372 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 161.82 مليون درهم و341 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 883.13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 148.6 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 21.57 مليون درهم و64 رهونات فلل وشقق بقيمة 127.03 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 27 مليوناً. وتم تسجيل 28 هبة بقيمة 169.89 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 100 مليون.

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