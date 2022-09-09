غرفة عجمان تشارك بمعرض للأغذية في ماليزيا

المصدر: (كوالالمبور - وام)

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شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من مصانع الإمارة العاملة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات في المعرض الدولي (MIHAS) للأغذية في ماليزيا، الذي يستمر حتى الغد، بهدف تعزيز خريطة المشاركات الدولية لمنشآت القطاع الخاص إلى جانب بحث فرص التوسع بالعلامات التجارية للترويج ودعم المنتجات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة لتنمية صادرات الإمارة.

وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن جهود الغرفة الداعمة لنمو بيئة الأعمال بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الصناعة وبحث فرص اكتشاف أسواق جديدة للمنتجات الوطنية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز السمعة الاقتصادية في الإمارة. وقال إن المعرض يوفر منصة عالمية لأكثر من 1900 شركة ومصنع من دول العالم.

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