«سفين فيدرز» و«سي إم إيه سي جي إم» تطلقان خدمة شحن بحري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «سفين فيدرز»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن تعاونها مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، المتخصصة عالمياً في مجال الشحن البحري ومزودة الحلول اللوجستية البحرية والبرية والجوية، لإطلاق خدمة شحن بحري في منطقة جنوب شرق آسيا تربط سنغافورة وكولومبو وتشيناي، بحسب بيان صحفي صادر أمس.

وستنضم سفينة «سفين بايونير» التابعة لـ«سفين فيدرز» ذات الحمولة البالغة 2,034 حاوية نمطية بموجب هذا التعاون إلى سفينة «سونغا تايجر» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في خدمة ساحل شرق الهند السريعة 2 والتي تربط ثلاثة موانئ رئيسية.

وستقوم «سفين فيدرز» بالترويج للخدمة الجديدة تحت اسم «خدمة شحن سنغافورة تشيناي كولومبو»، والتي ستكون الأولى لها في منطقة جنوب شرق آسيا في إطار جهودها لتوسيع حضورها العالمي.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا العمل مع شركائنا في مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في خدمة ساحل شرق الهند السريعة التي تربط بين أسواق عالمية رئيسية تضم بعض أكثف الموانئ حركة في العالم، وتساعد في تعزيز التجارة وتقلل من الوقت اللازم لتقديم الخدمات.

ويتمثل هدفنا الرئيسي في توفير خدمات رئيسية في البحار والمناطق التي يحتاج متعاملونا إليها في أعمالهم، ويأتي إعلاننا ليجسد الأفق الواسع لطموحاتنا على الصعيد العالمي».

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