19.6 مليار درهم أرباح سوق أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع سوق أبوظبي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس ماله السوقي نحو 19.6 مليار درهم بدعم مكاسب مؤشر القطاع المالي والصناعي والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي من 2.067 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.086 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.74% ليغلق عند 9786.39 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.7% ليبلغ مستوى 9785.83 نقطة وبلغ مؤشر سوق دبي 3359.33 نقطة، فيما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي إلى 560.7 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 1.95 مليار درهم منها 1.49 مليار درهم في سوق أبوظبي و456 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 364.3 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 17.2 ألف صفقة.

وتعزز سوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» 2.86% و«ألفا ظبي» 2.38% و«ملتيبلاي» 2.31% و«أبوظبي الإسلامي» 0.91% و«أبوظبي للموانئ» 0.39% و«أدنوك للتوزيع» 0.24%، واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من السيولة بعد استقطابه نحو 429.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 201.3 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.16% مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم بعد اجتذابه سيولة بنحو 111.8 مليون درهم، كما صعد «إعمار للتطوير» 2.22% و«تيكوم» 0.85% «شعاع كابيتال» 1.32%.

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