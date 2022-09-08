شراكة بين «ماجد الفطيم للتجزئة» و«مايكروسوفت» لأتمتة عملياتها المالية والتشغيلية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مايكروسوفت عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع ماجد الفطيم للتجزئة، الشركة المسؤولة عن تشغيل علامة كارفور في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

حيث تهدف الشراكة إلى تطوير إمكانيات التخطيط والتحليل المالي لدى ماجد الفطيم، الرائدة في قطاع التجزئة استناداً إلى قدرات منصة مايكروسوفت أزور السحابية الموثوقة والذكية ومتعددة الاستخدامات.

وتتيح هذه الشراكة الجديدة لفريق العمليات المالية في ماجد الفطيم للتجزئة إمكانية الاستفادة من القدرات التحليلية لمنصة مايكروسوفت أزور للربط بين مجموعات المعلومات المعزولة، وأتمتة إصدار التقارير المالية والتشغيلية، وتوحيد مصادر معلومات لصنّاع القرار.

وفي سياق تفاصيل الشراكة، أقدَمَت شركة ماجد الفطيم للتجزئة إلى هذه الخطوة بعد التحديات الكبيرة التي تتعلق بمجموعات البيانات المعزولة لديها، ما أدى إلى زيادة مدة إصدار التقارير، والتي تطلبت استخراج البيانات يدوياً ثم تصنيفها باستخدام برنامج إكسل. وبعدها كان يتم العمل على مواكبة احتياجات الشركة من التقارير من خلال تعديلها بناءً على الأقسام الوظيفية التي طلبت المعلومات.

وقد نجحت شركة ماجد الفطيم للتجزئة من خلال كل من حل ''Azure Synapse'' و''PowerBI'' من مايكروسوفت بأتمتة عملية إصدار تقاريرها المالية والتشغيلية، وإلغاء الحاجة للتدخل البشري في إعداد التقارير. وأسهمت هذه الخطوة أيضاً في تسريع عملية تزويد أصحاب المصلحة بالتحليلات المعمقة المطلوبة.

كما أدت أتمتة عملية إصدار التقارير بدلاً من استخدام برنامج إكسل في شركة ماجد الفطيم للتجزئة إلى تقديم رؤية موحدة حول بيانات الأعمال لجميع قادة الأقسام، فضلاً عن خفض المدة الزمنية اللازمة لإعداد التقارير بمقدار 6,530 ساعة سنوياً كحد أدنى. وتعتزم الشركة حالياً دمج حل ''Microsoft Azure Machine Learning'' ضمن قدراتها التقنية بهدف تعزيز حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها المالية.

ويذكر أن شركة ماجد الفطيم للتجزئة نجحت من خلال زيادة كفاءة أدائها المالي بتسريع وتيرة تحولها الرقمي، كما أتاحت منظومة المعلومات الجديدة لفريق الشؤون التجارية في الشركة إمكانية الحصول على التحليلات المطلوبة في ثوانٍ معدودة، واستخلاص المعلومات اللازمة من أكثر من 35 مليون سجل للبيانات اليومية.

وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال راهول بهانداري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ماجد الفطيم للتجزئة: «تمحور هدفنا الرئيسي حول إعادة ابتكار الوظائف المالية في الشركة، وإنشاء منظومة معلومات شاملة تعود بالنفع على جميع عملياتنا وموظفينا.

ونجحنا بتسريع التحول الرقمي لعمليات إدارة بيانات الأداء في الشركة، وتحقيق نتائج استثنائية فاقت جميع التوقعات. وأصبحت تقاريرنا وتحليلاتنا المؤتمتة حالياً متاحة للاستخدام في أي وقت، وتوفر وصولاً أسرع إلى معلومات قابلة للتنفيذ. كما نجحنا بتوحيد مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة، وتجميع البيانات المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية والتشغيلية للقطاع بما يضمن منحنا رؤية شاملة حول أعمالنا».

ومن جانبه، قال طارق حلواني، المدير التنفيذي لحلول الشركات في مايكروسوفت الإمارات: «يشكل تحديث منصة البيانات المالية لشركة ماجد الفطيم للتجزئة نموذجاً يحتذى بالنسبة لجميع فرق العمل المالية التي لا تزال تعاني من ضعف أداء أنظمتها بسبب مجموعات البيانات المعزولة وتقوم بإعداد التقارير يدوياً.

واستناداً إلى قدرات منصة مايكروسوفت أزور التي تستضيفها مراكز البيانات التابعة لنا في دولة الإمارات؛ نجحت ماجد الفطيم للتجزئة ببناء حل يوفر وصولاً مخصصاً إلى جميع أنواع البيانات مع إمكانية التحكم المرن، وبالتالي إتاحة وصول جميع أقسام الشركة إلى البيانات».

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