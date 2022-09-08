«أبوظبي التجاري» يجمع 500 مليون دولار من‭ ‬أول إصدار لسندات خضراء

المصدر: دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، جمع 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء، منهياً بذلك فترة من شح الإصدارات في المنطقة.

ووفقاً لمصدرين ووثيقة من أحد البنوك المشاركة فقد تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية الأربعاء، بينما كان السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بعدما زاد الطلب عن 1.8 مليار دولار.

وقال أحد المصادر، وهو مطلع اطلاعاً مباشراً على العملية، إن الإصدار شهد «زخماً قوياً، ما يفتح أسواق رأس المال أمام إصدارات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

وأضاف المصدر أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة من طرح السندات.

وكان «باركليز» و«آي.إن.جي» مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة، وانضم إليهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وجيه. بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.

وسيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.

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