دبي للإنترنت تستقطب «موتورولا سوليوشنز» العالمية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت الشركة الأمريكية «موتورولا سوليوشنز» العالمية المتخصصة في مجال السلامة العامة وأمن المؤسسات، مكتبها الجديد في مدينة دبي للإنترنت الذي يضمّ مركز الابتكار والتدريب. ويأتي الافتتاح ضمن إطار الجهود الهادفة إلى توسيع حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد إنّ مركز الابتكار والتدريب التابع لشركة «موتورولا سوليوشنز» سيسهم في تعزيز اقتصاد الدولة الرقمي.

وأضاف قائلاً: «تبادر دولة الإمارات إلى توفير فرص تعلّم وتطوير سريع انطلاقاً من إدراكنا لأهمية التحوّل الرقمي في كافة القطاعات والوظائف.

وتعدّ مبادرات تنمية المهارات وتطويرها التي تركز على التكنولوجيا التحوليّة بالغة الأهمية، حيث إنها تسهم في إنشاء قوة عاملة مستقبلية مرنة وقادرة على المنافسة الدائمة في عالم سريع التغيّر. تعتبر«موتورولا سوليوشنز» من أبرز الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحرجة، وسيضيف مركز الابتكار والتدريب الجديد التابع لها قيمة لافتة إلى اقتصادنا القائم على المعرفة وسمعتنا العالمية كمركز تكنولوجيّ يجذب ألمع المواهب».

ورحّب شون مورفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات، وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الدولة خلال حفل الافتتاح الرسمي باستثمارات الشركة في المنطقة من خلال مركزها الجديد الذي تمّ إنشاؤه في مدينة دبي للإنترنت، وشدّدوا على أهمية مساهمة «موتورولا سوليوشنز» في تنمية قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في دولة الإمارات.

وقال القائم بالأعمال شون مورفي: «يعكس مركز الابتكار الجديد التابع لشركة «موتورولا سوليوشنز» التزامها تجاه دولة الإمارات من خلال تقديم الدعم الكامل للعملاء والحرص على إنشاء شراكات جديدة. وتمكّن ثقافة الابتكار لدى «موتورولا سوليوشنز» قيادات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من العمل بأمان وسلاسة وتقديم الحلول الأساسية التي تحتاج إليها دولة الإمارات والعالم».

من جهته، قال باتريك فيتينغ، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى في «موتورولا سوليوشنز»: «تزخر دولة الإمارات بالمواهب الهندسية الاستثنائية، وسنعمل في مركز الابتكار والتدريب الجديد على تطوير تكنولوجيات أساسية بالتعاون الوثيق مع عملائنا، وتقديم ابتكارات رائدة تعزّز السلامة العامة وأمن المؤسسات. فنحن نفخر بدعم استراتيجية الابتكار الوطنية الطموحة للحكومة والتي تهدف دولة الإمارات من خلالها لأن تصبح من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم».

وقال عمار المالك، نائب الرئيس التنفيذي للتأجير التجاري لدى مجموعة «تيكوم» والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت: «برزت دبي كعاصمة للتكنولوجيا في المنطقة، ووفرت مجموعة «تيكوم» ومناطقها التجارية لكبرى المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على مدى أكثر من عقدين بيئات عمل متخصصة وتنافسية في مواقع استراتيجية بالإمارة. يسعدنا الترحيب بـ «موتورولا سوليوشنز» في مدينة دبي للإنترنت و بانضمامها إلى مجتمعنا المتنوع القائم على الابتكار».

وحقّقت شركة «موتورولا سوليوشنز» نمواً لافتاً في الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات الأخيرة، حيث وفّرت لعملائها منظومة فريدة من التكنولوجيات الأساسية بما فيها الاتصالات اللاسلكية التي تعزز السلامة العامة، أنظمة كاميرات الأمن، برامج التحكم في الدخول، أنظمة تحليل البيانات والفيديو، خدمات الأمن السيبراني، وبرامج إدارة العمليات والقيادة التي تسهم في تحصين أمن المجتمعات وتعزيز مرونة أماكن العمل.

ويتيح مركز الابتكار الجديد التابع لشركة «موتورولا سوليوشنز» للعملاء والشركاء والمؤسسات فرصة فريدة للتعرف على هذه التكنولوجيات عن قرب. سيوفر مركز التدريب الحديث مساحة للتعاون والتطوير المشترك للحلول اللازمة لمعالجة أكثر التحديات التي تواجه السلامة العامة والمؤسسات تعقيداً.

سوف يخدم مكتب دبي ومركز الابتكار والتدريب العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ويدعم أكثر من مئة موظف في الشركة يعملون في المكتب أو خارجه. وتقدم الشركة دورات تدريبية للخرّيجين الجدد وبرامج ثانوية ترتكز على مبدأ التنوّع والشمول. يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة على موقع «موتورولا سوليوشنز» الإلكتروني.

يقع المكتب الجديد في مدينة دبي للإنترنت، المبنى 4، الطابق الثاني، دبي، الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز