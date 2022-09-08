«مونيه بروتكتس» تبتكر حلولاً مالية لهيكلة القروض المتعثرة

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت شركة «مونيه بروتكتس»Money Protects الناشئة في مجال الخدمات المالية اتفاقية مع «كراو ماك الإمارات» و«جي ار بي شارتد» لتقديم الاستشارات في مجال الأعمال والتحليل المالي وتحليل الأسواق.

والتوقعات المالية على مدار 5 سنوات، من المتوقّع أن تصبح مونيه بروتكتس جاهزة للعمل بصورة كاملة بحلول نوفمبر 2022، وتعمل الشركة على إعادة هيكلة القروض المتعثرة أو تقديم حلول حقيقية ميسورة التكلفة للعملاء، وعوضاً عن ذلك، تشمل العملية التعذّر عن السداد واسترداد الأفراد والشركات ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى قضايا قانونية.

على الرغم من ذلك، يواجه المقرضون تغيّرات سريعة ومفاجئة بعد أن قاموا بسدّ العجز، في ظلّ عدم وجود أي تخفيض في إجمالي القروض المتعثرة في الإمارات. يكمن الهدف الأكبر في زيادة وصول المستهلكين إلى منتجات التكنولوجيا المالية المعقدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل من خلال خدماتنا المبسطة للغاية، وحل مشاكل المستهلك الحقيقية من أجل منحه حرية ماليّة مستدامة.

وتعد الشراكة بمنظومة ماليّة رائدة وحلول مستدامة من حيث الحرية المالية للأفراد والشركات في مجال تكوين الثروات وإدارتها. تشمل الخدمات المتنوّعة الأخرى التي تقدّمها الشركة التوجيه المالي المعزّز رقمياً مدى الحياة، والابتكار والدعم الخاص بالديون، والأسهم، وإعادة الهيكلة، والدخل والتدفقات النقدية والأصول والخصوم وغيرها من الخدمات.

تركز مونيه بروتكتس على نموذج عمل يتّبع بدقة الخطط المدعومة بالبحث، وفق معايير عالمية، وتتمتّع بحقوق نشر على نموذج الابتكار المعتمد في مكتب الملكيّة الفكريّة الأوروبي، في برلين في ألمانيا.

وقال ميرزا أشرف بيغ، مؤسس شركة مونيه بروتكتس: «تتمثل خطتنا الهيكلية والتشغيلية في جمع الابتكارات المالية لسدّ الفجوة بين الاستدامة والثقة طويلة الأمد في منظومة الخدمات المالية وذلك بهدف توسع اليونيكورن المحتمل في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».

ويعتمد الحل المبتكر الذي تقدّمه مونيه بروتكتس على حزمة تتكون من 3 عناصر (توجيه سوق قروض الرهن العقاري) لإحداث ثورة في سوق الخدمات المالية: 1- قسط شهريّ متساوٍ لمدى الحياة: التحوط من معدل الفائدة/ الربح لقرض التجزئة/ مؤسسات السوق الأوسط حيث عجزت المؤسسات المالية عن ذلك. 2- فترة سكون القسط الشهري المتساوي:

إعادة هيكلة قرض الرهن العقاري مع تمديد فترة سماح القسط الشهري المتساوي. 3- الإيجار المزدوج: إصدار الأسهم لتمكين المستهلكين من الاستفادة من مصادر دخل متعدّدة. تخطط الشركة لاستهداف سوق غير مستغلة تبلغ قيمتها 17.45 مليار درهم سنوياً (القروض المتعثرة بمتوسط 5%) مع نمو بنسبة 7.4% على أساس سنوي، إلى جانب إجمالي السوق المتاح في القطاع الذي يتعدّى 50 مليار درهم سنوياً.

من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات المتوقعة إلى 1.8 مليار درهم في العام 2025، والربح الإجمالي إلى 698 مليون درهم، كما ستبلغ مصاريف التشغيل 50 مليون درهم، أمّا صافي الربح لعام 2025 فسيبلغ 560 مليون درهم. تخطط شركة مونيه بروتكتس Money Protects على مدى خمس سنوات للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

مما يؤدي إلى إنشاء شركة بحجم 250 مليار دولار أمريكي، ولمس قاعدة عملاء تضمّ 200 ألف عميل، بالإضافة إلى زيادة الاستدامة المالية، والقوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي، وأسواق العقارات المعززة.

وأضاف بيغ: «سنواصل تسليط الضوء على الأنشطة المهنية التفصيلية تحت مظلة واحدة لتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين. في مونيه بروتكتس، نستهلّ أعمالنا ونستفيد من حلولنا في الحلقات التي خلفتها البنوك والمؤسسات المالية».

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