«سلامة» و«المظلة» يوفران حلولاً اقتصادية لإدارة مطالبات التأمين الصحي

المصدر: دبي – البيان

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عقدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين («سلامة»)، إحدى أكبر مزودي حلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، شراكة مع «المظلة هيلثكير مانجمنت»، وهي واحدة من الشركات المستقلة الرائدة لإدارة مطالبات التأمين الصحي في المنطقة.

يتيح هذا التعاون لأعضاء خطة التكافل الصحي من «سلامة» فرصة الاستفادة من خدمات «المظلة» الفعّالة من حيث التكلفة، والتي يتم إدارتها رقمياً فيما يخص اختيار خطط وشبكات التأمين الصحي وتقديم المطالبات ومعالجتها وتسويتها، الأمر الذي يسهم بتعزيز تجربة خدمة العملاء الشاملة.

ويعكس هذا التعاون جهود «سلامة» المستمرة للارتقاء بمعايير القطاع من خلال ابتكار منتجات وحلول فريدة من نوعها، واستكشاف قطاعات جديدة في السوق، وعقد شراكات استراتيجية لرفد منظومة التأمين وتحسين قنوات التوزيع – الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لنمو الشركة.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: «مع استمرار نمو أنشطة ومطالبات التأمين الصحي، نتوقع أن نشهد زيادة في تكاليف الرعاية الصحية. وقد أثبتت مطالبات التأمين الصحي أنها تشكل رصيداً مهماً لبرامج التأمين الذاتي نظراً لمساهمتها في خفض التكاليف دون التفريط بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

ولا شك أن التعاون مع شركة متمرسة بمطالبات التأمين الصحي مثل ’المظلة‘ سيمكننا من مواصلة تقديم خدمات استثنائية لعملائنا وحاملي وثائق التأمين، ونجدد التزامنا بإرساء معايير جديدة لقطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات».

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء الشريف، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «المظلة»: «يسرنا عقد هذه الشراكة لإنشاء شبكة تأمين صحي مع ’سلامة‘، الأمر الذي يمهد الطريق لمزيد من علاقات التعاون التي تدعم تطلعات الجانبين في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع الأعضاء. ويساهم هذا التعاون بشكل كبير في تعزيز الخدمات التي نقدمها، كما يظهر التزامنا بسوق الخدمات الصحية وتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية».

وكجزء من استراتيجيتها الشاملة لدعم العملاء، عقدت «سلامة» مؤخراً شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك العاملة في دولة الإمارات لتوفير حلول تكافل متعددة القنوات إلى عملائهم. كما تعاونت الشركة مع مزودي تكنولوجيا التأمين لتوفير حلول تكافل متطورة لعملائهم عبر تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء.

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