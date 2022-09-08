«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» تطلق منصة رقمية مطورة لفتح حساب مستثمر جديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، شركة الوساطة المالية، إطلاق تجربة رقمية شاملة لفتح حساب مستثمر جديد، لتصبح أول شركة وساطة مالية في المنطقة توفر هذه الخدمة. وتتيح هذه المنصة الجديدة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني، البالغ عددهم أكثر من 1 مليون عميل، بدء التداول بسرعة وسهولة، ولا سيما في ظل زيادة الطلب على شراء الأسهم وزيادة عدد الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي.

وستتيح التجربة الرقمية الشاملة التي تقدمها المنصة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إصدار رقم مستثمر جديد وفتح حساب وساطة بشكل فوري لدى شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية. وباتباع ثلاث خطوات بسيطة، أصبح بإمكان المستخدمين بدء واستكمال رحلتهم في التداول واستلام تفاصيل حساب التداول ورقم المستثمر خلال دقائق، وذلك بالاعتماد على التوقيعات الإلكترونية .

والتي تُغني عن طباعة المستندات وتوقيعها ومسحها ضوئياً ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني. وتشكل المنصة التي تمت ترقيتها بديلاً للمعاملات الورقية السابقة المعتمدة لفتح حساب وساطة، حيث توفر للمستثمرين تجربة رقمية بالكامل والدخول السريع إلى سوق دبي المالي والذي يصنف مقياس الأسهم الخاص به من بين أفضل معايير الأسهم أداءً في العالم هذا العام.

وأطلقت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في مارس، موقعاً إلكترونياً شاملاً لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي، مع إمكانية الدفع الفوري لمبلغ الاكتتاب لمستثمري دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل سبل التحويل المصرفي للمستثمرين من خارج الدولة. وتدعم هذه التجربة الجديدة والسلسة لفتح حساب مستثمر تلك المبادرة، وذلك من خلال توفير وصول فوري إلى عمليات الاكتتابات الأولية، وهي تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي مع سوق دبي المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين.

وستتيح هذه التجربة المطورة الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية وغيرها من منصات التداول المتطورة والتطبيقات، كما أصبح بإمكان المستثمرين تحقيق أفضل العوائد مع برنامج ولاء العملاء «ثراء» التابع لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، والذي يمنح المستثمر نقاط مكافآت لكل صفقة تداول يقوم بتنفيذها.

وسيحظى عملاء الشركة ممن يمتلكون حسابات مصرفية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بمزايا إضافية عند التداول، حيث سيكون بإمكانهم إدارة عائداتهم الاستثمارية بصورة فورية من خلال حساباتهم الشخصية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وإمكانية فتح حساب تسوية متعدد الأغراض باستخدام بطاقة الخصم من بنك الإمارات دبي الوطني، والقدرة على الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال «منصة تمويل مرابحة للاستثمار في الأسهم» التابعة للبنك.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: للمرة الأولى على الإطلاق سيستفيد المستثمرون من تجربة رقمية متكاملة وسهلة للغاية لفتح حساب جديد، وبدء عملية التداول فوراً ثم متابعة أداء محافظهم الاستثمارية بصورة فورية.

وتلتزم شركتنا للوساطة المالية التي تشهد نمواً متسارعاً، بتسهيل التداول وإزالة كل العوائق أمام المستثمرين، وستزيد من تدفقات رأس المال إلى أسواق المنطقة وبالتالي ستعزز السيولة وترسخ مكانة دبي كمركز مالي رائد إقليمياً ووجهة للابتكار التكنولوجي.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: نشهد اليوم زخماً كبيراً في تسارع خطى تطوير الحلول المبتكرة من جانب الشركات الأعضاء.

والتي تأتي في مقدمتها شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية. وسنواصل بحث سُبل التعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، بهدف دعم استراتيجيتنا المنشودة لترجمة طموحات سوق دبي المالي في إنجاز التحوّل الرقمي وتوسيع قاعدة شركائنا من المستثمرين المحليين والدوليين.

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