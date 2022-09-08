«المال كابيتال ريت» يعلن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 2.5 فلس

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي وتديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام. حيث سيتم دفع أرباح نصف سنوية بقيمة 2.5 فلس لكل وحدة، وفقاً للصيغة التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

ويتمحور تركيز المال كابيتال ريت، على إضافة أصول عقارية عالية الجودة في قطاعات محددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والصناعة. كما جرى تصميم النموذج التشغيلي، بهدف توفير دخل ثابت، وزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل وتحقيق المزيد من فوائد التنويع للمساهمين.

وتمت إعادة تأجير أول استحواذ قام به صندوق المال كابيتال ريت، على اثنتين من مدارس الشعلة الخاصة بعجمان عبر صفقة بيع وإعادة تأجير قيمتها 300 مليون درهم، إلى المشغل لفترة طويلة الأمد على أساس عقد إيجار صافي ثلاثي للإدارة. الأمر الذي أسهم في تسهيل عملية توزيع أرباح نصف سنوية.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: نجح صندوق المال كابيتال ريت، في إثبات قدراته وإمكاناته، التي أسهمت في تجاوز التحديات التي خلفتها الظروف غير المسبوقة التي شهدناها، وجاء أداء الصندوق كنتيجة واضحة لالتزامه ومرونة نموذج الأعمال الذي يعتمده للتكيّف والعمل والإنجاز سريعاً.

وتتمحور استراتيجية المال كابيتال ريت، حول استحداث نموذج عرض القيمة المميز، والذي يتمتع بمستوى عالٍ من الوضوح والاستدامة".

وقال سانجي فيج، المدير الإداري في شركة المال كابيتال: يُشكل النمو المتواصل لصندوق المال كابيتال ريت، خطوة إلى الأمام في مسيرة إطلاق سياسة توزيع الأرباح التصاعدية والمتقدمة لمالكي الوحدات خلال السنوات المقبلة. وفي ظل اعتماد صندوق الاستثمار العقاري، على تقييم العديد من الفرص الاستثمارية، فإن توزيعات الأرباح نصف السنوية المعتمدة، تؤكد على المكانة المالية القوية للصندوق، وتعزز الثقة في آفاق النمو والقدرة على توفير التدفق النقدي في المستقبل.

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