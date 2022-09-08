مليارا درهم صفقات عقارية في الشارقة خلال أغسطس

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت إمارة الشارقة إبرام تداولات عقارية بإجمالي ملياري درهم خلال شهر أغسطس، وذلك بحسب نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة الشهر الماضي 2,409 معاملات، حيث جاءت معاملات البيع بعدد 747 معاملة تمثل نسبة 31% من الإجمالي، فيما بلغت معاملات الرهن 303 معاملات ونسبتها 12.6% وبقيمة 710 ملايين. أما باقي معاملات التصرفات الأخرى فجاءت نسبتها 56.4% وبواقع 1,359معاملة مختلفة.

وفيما يتعلق بمعاملات البيع، فقد جرت في 98 منطقة موزعة على مختلف مدن الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 6.3 ملايين قدم مربعة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.



وبحسب نوع العقار، تم التداول على 160 أرضاً فضاء تمثل (21.4%) من إجمالي العقارات المتداولة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 254 معاملة (34%)، بينما جاءت معاملات الأبراج المفرزة بعدد 333 معاملة (44.6%).

المناطق الأعلى تداولاً

أظهرت بيانات التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بمدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، وجاءت بعدها منطقة الخان بعدد 104 معاملات، ثم الرقيبة بعدد 39 معاملة، ثم مزيرعة بعدد 36 معاملة.

وبالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت أيضاً مويلح التجارية مناطق مدينة الشارقة بقيمة تداول إجمالي بلغت 187.4 مليون درهم، ثم منطقة الخان بإجمالي 105.9 ملايين درهم، جاءت بعدها منطقة النهدة بإجمالي 63.8 مليون درهم، ثم الرقيبة بإجمالي 54.6 مليوناً.

وفي المنطقة الوسطى، تركزت التداولات المنفذة على مناطق اليفر 2 والمدينة القاسمية والطيبة 2 ومغصة الصناعية بإجمالي 15 معاملة بيع، وقد شهدت اليفر 2 تداولات بقيمة 6.4 ملايين درهم، ثم الوشاح 1 بقيمة 1.6 مليون درهم، وأما الخطم والعويضد فسجلتا صفقات عقارية بقيمة مليون درهم لكل منهما.

وجاءت مناطق الحراي التجارية والبردي 1 والحراي الصناعية واللؤلؤية أعلى 4 مناطق من حيث عدد المعاملات في مدينة خورفكان بإجمالي 10 معاملات. وسجلت منطقة اللؤلؤية أعلى حجم للتداول بقيمة 2.4 مليون درهم، حلت بعدها منطقة القادسية بقيمة تداولات بلغت 2 مليون درهم، ثم اليرموك بقيمة 1.1 مليون درهم، في حين شهدت الحراي التجاري تداولات قيمتها 951 ألف درهم.

وفي مدينة كلباء، شهدت مناطق صناعية كلباء والصناعية والبردي وتجارية سور كلباء إجمالي 10 تداولات عقارية، وتصدرت منطقة الخوير حجم للتداول بقيمة 2.2 مليون درهم، ثم البردي بقيمة 1.4 مليون درهم، جاءت بعدها منطقة سهيلة 31 بقيمة 1.2 مليون درهم، وأما منطقة الرقيبة فسجلت 1.1 مليون.

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