25 شركة إماراتية بين أقوى 100 شركة عائلية عربية

المصدر: دبي- سيد صالح

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استأثرت الشركات العائلية الإماراتية بربع قائمة «أفضل 100 شركة عائلية عربية، لعام 2022»، والتي أصدرتها مجلة «فوربس الشرق الأوسط الأمريكية».

ومن الشركات الإماراتية الــ 25 بالقائمة، تواجدت 4 شركات ضمن العشر الأوائل، وهي على التوالي: «مجموعة الفطيم» التي نالت المركز الثالث، «الغرير للاستثمار» في المركز الخامس، «ماجد الفطيم القابضة» في المركز السادس، و«مجموعة الغرير» التي نالت المركز الثامن.

وكان من أبرز الشركات الإماراتية ضمن القائمة أيضاً «مجموعة المسعود» في المركز الــ 30، «مجموعة جمعة الماجد القابضة» في المركز الــ 34، و«مجموعة عيسى صالح القرق» التي جاءت في المركز الــ 38.

وكانت الشركات السعودية صاحبة نصيب الأسد ضمن القائمة، حيث استأثرت بـعدد 37 شركة، ومنها «شركة العُليان المالية»، والتي احتفظت هذا العام بصدارة القائمة للعام الثاني على التوالي. وكان المركز الثاني على القائمة من نصيب «منصور جروب» المصرية.

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