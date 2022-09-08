«آيفون 14» في الإمارات 16 سبتمبر

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة أبل، أمس، عن هاتف آيفون 14 وآيفون 14 بلس، الذي حافظ على الكثير من تصميم الجيل 13، بما في ذلك الجزء الخاص بكاميرا الصور الشخصية للهاتف ومستشعرات Face ID.

وجاء الكشف عن الهاتف خلال حدث أبل السنوي، في مقر الشركة بكاليفورنيا. وسيتوفر الهاتف في الإمارات بسعات مختلفة بدءاً من 16 سبتمبر بسعر يبدأ من 3,399 درهم ونسخة "آيفون بلس" الأكبر حجماً اعتباراً من 7 أكتوبر بسعر يبدأ من 3,799 درهم.

والهاتف الجديد قادر على الاتصال بالأقمار الصناعية ويسمح للمستخدمين بالتواصل مع المستجيبين الأوائل في حالة الطوارئ في المناطق التي لا تحتوي على تغطية 4G أو 5G. وستطلق الخدمة في أمريكا وكندا بشكل مبدئي باشتراك مجاني لمدة عامين مع هواتف «آيفون». ويأتي iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصات، بينما يوفر 14 Plus شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصات.

كما كشفت أبل عن ساعة «أبل واتش 8» الذكية بميزات صحية أهمها قياس سرعة نبضات القلب والضغط والنوم ودرجة حرارة الجسم ونسبة الأكسجين في الجسم، بالإضافة إلى حساس لقياس تغيرات حرارة الجسم يساعد في تتتبع الإباضة والدورة الشهرية، مع ميزة حماية وتشفير البيانات الصحية.

كما أطلقت أبل ساعة «أبل واتش آلترا» التي تتميز بالإضافة إلى مميزات ساعة بقدرات رياضية جديدة للتواصل، وتصفها الشركة بأنها «كمبيوتر للغطس» ومقاومة للماء أكثر بـ12 ضعفاً ومايكروفون معزّز للمكالمات الهاتفية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز