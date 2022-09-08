آفاق الإسلامية للتمويل تفوز «بجائزة التميز»

المصدر: (دبي- البيان)

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فازت «آفاق الإسلامية للتمويل» بلقب «جائزة التميز في التمويل الإسلامي»، ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الجوائز تقديراً لريادة «آفاق الإسلامية للتمويل» في تعزيز تجربة العملاء، خلال العام 2022، والذي شهد حصد «آفاق الإسلامية للتمويل» العديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل علامة تجارية لأداء الخدمة لعام 2022 بقطاع الخدمات.

وتحدث هشام حمود الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، في قمة الابتكار والتميز في الخدمات المالية عن رؤيته لـ «كيفية قيام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بتشكيل مستقبل الفينتيك»، وذلك في حدث استمر يومين، وشهد مناقشة الاستراتيجيات ومشاركة المعرفة، وتقديم أحدث عروض للمنتجات.

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