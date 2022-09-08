إينوك تعزز حضورها العالمي عبر معرض بناء السفن والمعدات

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مجموعة إينوك في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي لبناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية (SMM)، التي تتواصل فعالياتها حتى الغد في هامبورغ - ألمانيا، في خطوة تأتي تماشياً مع خططها لتوسيع شبكتها العالمية وتلبية الاحتياجات المتنوعة لخدمات الزيوت البحرية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يمثّل معرض بناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية منصة عالمية مهمة تجمع قادة فكر القطاع البحري للانضمام إلى الحوار العالمي حول تحوّل الطاقة والتغير المناخي لدعم بناء مستقبل مستدام للجميع.

وأضاف: ملتزمون في إينوك بتعزيز حضورنا عالميا من خلال تلبية الاحتياجات المتنوعة لخدمات الزيوت البحرية فيما نواصل العمل على مواجهة التحديات الصناعية. وتتيح لنا مشاركتنا بالمعرض إبراز إرثنا الغني في القطاع البحري أمام العالم أجمع وتسليط الضوء على العروض والمنتجات التي نقدمها للقطاع.

ويشهد المعرض الدولي الرائد في التكنولوجيا والمعدات البحرية مشاركة أبرز القادة والمساهمين الرئيسيين في القطاع البحري من جميع أنحاء العالم، في نسخة تشهد الحضور بشكل شخصي لأول مرة بعد الجائحة. وتحت شعار «قيادة التحوّل في القطاع البحري»، يتضمن المعرض جلسات نقاش تركز على النقلة النوعية في الطاقة البحرية، والتحول الرقمي، وتغير المناخ.

ويُقام المعرض ضمن 11 قاعة معارض ويغطي كامل سلسلة القيمة للقطاع البحري، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 2000 جهة عارضة و40,000 زائر من أكثر من 100 دولة. ويقع جناح مجموعة إينوك في القاعة «B2.EG»، الجناح 327.

كانت مجموعة إينوك أعلنت أخيراً عن تسجيل نمو 350% في مبيعات ذراعها لأعمال الزيوت البحرية «ستراتا» بين 2019 و2021. وتغطي شبكة إينوك لتزويد منتجات الزيوت البحرية «ستراتا» 126 ميناءً بحرياً في 20 دولة، وقُدمت هذه المنتجات لنحو 1700 سفينة. وخلال العامين الماضيين، وسّعت إينوك شبكتها من موزعي الزيوت البحرية في الأسواق الرئيسية، وتعتزم توسيع حضور «ستراتا» العالمي عبر إضافة 20 ميناءً جديداً لشبكتها الحالية خلال 2022.

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