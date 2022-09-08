«بروج» تواصل التوسع عبر تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في مصر

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل شركة بروج للبتروكيماويات تعزيز شراكاتها الحالية في سلسلة القيمة من خلال العديد من المشاركات الهادفة إلى اكتشاف فرص جديدة في مصر التي تعتبر سوقاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للشركة بفضل علاقاتها التاريخية الطويلة التي أسستها في هذا البلد. كما أسهمت بروج في دعم أكثر المشاريع التنموية أهمية وتأثيراً في مصر والتي تعزز الطلب على حلولها لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.

وفي 2020، أسست بروج شركة تسويقية في مصر استناداً إلى تاريخها الطويل والحافل من علاقات التعاون مع عملائها من المصنّعين المصريين المحليين خلال العقدين الماضيين. وقامت بروج في 2002 بتصدير أولى شحناتها من المنتجات إلى مصر واضعة بذلك حجر أساس قوي لعلاقة شراكة طويلة الأجل مع عملائها الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم.

وعقدت بروج شراكة مع شركة «كرا مصر» المتخصصة في تصنيع الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة ومستلزماتها في مصر، لتزويد حلول البنية التحتية لمشروع بحر البقر - أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وتقع هذه المحطة التي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في شمال غرب مصر.

وتعاونت بروج أيضاً مع شركة كابلات مصر حيث قامت بتزويدها بحلولها المستدامة والمبتكرة الخاصة بكابلات الطاقة لتركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم.

ويضم المجمع الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (63.9 مليار جنيه مصري) 41 مصنعاً لتوليد الطاقة الشمسية، حيث جاء بناؤه تحقيقاً لأهداف استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المستدامة لعام 2035 .

والتي تتضمن توليد 20% من احتياجات الدولة من الطاقة من مصادر متجددة. كما زودت بروج شركة «غاز مصر» بحلولها للطاقة والبنية التحتية، لتسهم في مد آلاف الأسر بالطاقة التي يحتاجونها ضمن مشروع «حياة كريمة»، الذي يتكلف 38.2 مليار دولار (600 مليار جنيه).

أنابيب ري

قامت «بروج» بتزويد شركة «جنان للأنابيب وأنظمة الري» الإماراتية في مصر بحلولها المستدامة والمبتكرة لتصنيع أنظمة أنابيب الري التي تم تركيبها في واحد من أكبر مصانع إنتاج السكر في العالم؛ وتقوم شركة جنان بتركيب أنابيب البولي إيثيلين في المصنع حيث سيتم سحب المياه اللازمة من الآبار التي تم حفرها في طبقة المياه الجوفية في منطقة النوبة لري أراضٍ بمساحة تبلغ 76,000 هكتار.

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