«إمكان» تعتمد إطلاق مشاريع عقارية قبل موعدها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «إمكان» العقارية التابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، عن خطتها لإطلاق عدد من المشاريع الجديدة قبل الموعد المحدد خلال هذا العام في ظل النمو القوي وتزايد الطلب على مشاريعها.

وسيتم الإعلان عن المشاريع المميزة في «الجرف» و«ميكرز ديستكرت» بعد تحقيق مبيعات قوية ساهمت في بيع وحدات «بيكسل» و«ندرة» والمرحلة الأولى من «حدائق الجرف». ويضم مشروع «بيكسل» أكثر من 500 وحدة سكنية معاصرة ضمن مجمع متعدد الاستخدامات.

وخلال العامين الماضيين، سجلت إمكان أيضاً إطلاقاً ناجحاً للمرحلة الأولى من مشروع «حدائق الجرف»، المجمع السكني الساحلي الذي يقع بين أبوظبي ودبي، حيث تم بيع جميع الفلل وقطع الأراضي ضمن المرحلة الأولى من المشروع الواقع على طول ساحل الإمارات. ويتضمن المخطط الرئيسي لمنطقة «ميكرز ديستريكت» مركزاً مجتمعياً إبداعياً يضم 3700 وحدة سكنية.

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