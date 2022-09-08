«خزنة» تتعاون مع «بيئة» لتأسيس شركة «ون داتا سنتر»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت «خزنة داتا سنتر»، المزوّد لمراكز البيانات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة «بيئة الرقمية»، المتخصّصة في الابتكارات التكنولوجية والمشاريع الرقمية المستقبلية، والتابعة لمجموعة بيئة، تأسيس شركة تحت مسمى «ون داتا سنتر - One Data Center».

وستقوم بتطوير أول مركز بيانات في إمارة الشارقة من الفئة الثالثة (Tier 3)، لتعزيز البنية التحتية الرقمية بالإمارة، في ظلّ التحوّل السريع لمراكز البيانات، إلى ركيزة أساسية للمدن الذكية، وضمانة لاستمرارية الأعمال، وإنجاز العمليات الرئيسة والتحكم في البيانات وحفظها. وسيتم تجهيز المركز الجديد بأنظمة عالية التقنية للأمان والتحكم في الحرائق، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والاستدامة، وقدرات الوفرة الكاملة، لمواصلة تنفيذ العمليات بانسيابية.

أقيمت مراسم التوقيع على المشروع في المقر الرئيس لمجموعة بيئة، بحضور حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ «خزنة داتا سنتر»، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة. وسيدعم مركز البيانات، جهود حكومة الشارقة الطموحة للتحول الرقمي، وسيمكن المشروع المؤسسات في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، من متابعة العمليات الرقمية التي تقدم خدمات عالية الأداء وقابلة للتطوير، وتوفير وظائف وفرص تجارية جديدة، فضلاً عن تعزيز رضا العملاء.

وعند تشغيل مركز البيانات الجديد، ستبلغ سعته التشغيلية 9 ميغاوات، مع تزويده بالعديد من مسارات الطاقة والتبريد، بما يعزز وقت التشغيل. وسيكون المركز الجديد الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة على مستوى القطاع، بمعدّل يصل إلى 1.5، كما تمّ تصميمه مع مراعاة تقليل استهلاك المياه، بفضل أنظمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتدويرها.

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