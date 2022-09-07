«فيتش»: قاعدة تمويل الشركات في الإمارات أكثر تنوعاً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن قاعدة تمويل الشركات العاملة بالإمارات أكثر تنوعاً واتساعاً، بالمقارنة مع نظيرتها في دول الخليج العربي. وأصدرت الوكالة تقريراً عن التمويل المؤسسي في الإمارات، وذكرت فيه أن الشركات العاملة بالدولة تحصل على التمويل اللازم لممارسة نشاطها من مصادر أكثر تنوعاً، بالمقارنة مع الشركات العاملة في باقي دول الخليج.

وأفاد تقرير «فيتش» بأن إصدار السندات وطرح الأسهم استأثرا بنسبة 32% من تمويل الشركات في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 2% فقط من تمويل الشركات السعودية خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن التمويل المصرفي يظل هو المصدر الأساسي ضمن هيكل التمويل المؤسسي في الإمارات، حيث استأثر خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 64% من تمويل الشركات العاملة بالدولة.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للسندات التي أصدرتها الشركات في الإمارات خلال النصف الأول من 2022 بلغت 2.3 مليار دولار.

وتطرق التقرير إلى طرح الأسهم في الإمارات، فذكر أن الإمارات شهدت خلال العامين الأخيرين موجة من طرح أسهم الشركات في اكتتاب عام أولي، مدعومة بصفة أساسية من جانب الشركات الحكومية. وأفاد التقرير بأن حصيلة طرح أسهم الشركات الإماراتية في اكتتاب خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 9 مليارات دولار استأثرت بنسبة 79% من إجمالي الدخل الثابت والعائدات الرأسمالية بالدولة خلال الفترة المذكورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز