الخليج للحاسبات الآلية تستحوذ على مزود خدمات الأمن السيبراني «كوردينيتس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية استحواذها على غالبية أسهم شركة «كوردينيتس الشرق الأوسط»، وهي شركة إقليمية تعمل في مجال الكشف والاستجابة المدارة، تتخذ من دبي مقراً لها.

ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز عروض الأمن السيبراني، التي تقدمها شركة الخليج للحاسبات الآلية لتشمل منصة «Cor»، المبتكرة الحيادية تكنولوجياً من شركة كوردينيتس، والتي تتيح تكامل وأتمتة وتنسيق عمليات الكشف والاستجابة لأي تقنية ومعالجتها، لتحقيق المرونة السيبرانية.

وسيساعد محرك الابتكار والمنصة والنهج المبتكر للدفاع السيبراني المؤسسات على مواجهة التحديات في مجال الخدمات الأمنية المدارة الموجودة سابقاً، والتي تتسم بأنها معقدة النشر وصعبة الإدارة وبطيئة الاستجابة للحوادث الأمنية، وتستهلك الكثير من موارد المؤسسات. وستتمكن الخليج للحاسبات الآلية، من خلال عملية الاستحواذ الجديدة هذه من تقديم أحدث التقنيات، التي تعزز قدرة توقع التهديدات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها.

ويأتي هذا الاستحواذ في وقت يمر فيه سوق الأمن السيبراني بتحولات كبيرة، إذ تشير مؤسسة البيانات الدولية إلى أن الإنفاق على الأجهزة والبرامج والحلول الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا سيشهد نمواً سريعاً في عام 2022. ومع تنامي تطور الجرائم السيبرانية وزيادة انتشارها، فقد بات من الضرورة بمكان أن تتبنى المؤسسات استراتيجيات أمنية مرنة.

وتأسست شركة كوردينيتس في دبي بالإمارات في عام 2015، وتم تأسيسها منذ البداية كشركة مبتكرة ومزعزعة في مجال الكشف والاستجابة للتهديدات الأمنية، وقدمت الشركة منذ تأسيسها خدماتها للعديد من الشركات والمؤسسات الإقليمية والمحلية العاملة في مختلف الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز، والرعاية الصحية، والخدمات المالية والخدمات الحكومية.

وقال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: يمثل استحواذنا على شركة كوردينيتس خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز قدراتنا وعروض خدماتنا في مجال الأمن السيبراني لعملائنا، كما أن هذه الصفقة تشكل إضافة قيمة لإرثنا في مساعدة المؤسسات في المنطقة على تعزيز قدراتها في الأمن السيبراني. وتعد الصفقة إنجازاً هاماً في سياق تطور سوق الكشف والاستجابة المُدارة، وكلنا ثقة بأنها ستسهم في دعم عملائنا بما يمكنهم من تعزيز النمو والابتكار والتصدي للتحديات الأمنية، التي تواجههم بسبب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقال طارق غول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوردينيتس الشرق الأوسط: متحمسون للانضمام إلى شركة الخليج للحاسبات الآلية، والتي استطاعت على مدى 3 عقود من حضورها في المنطقة بناء شراكات قوية مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، والمزاوجة بين العمق والخبرة ونطاق الانتشار الكبير لشركة الخليج للحاسبات الآلية في المنطقة، وبين تكنولوجيا الدفاع السيبراني القابلة للتكيف والمصممة حسب الطلب من خدمة «Cor» ستساعدنا في دعم الشركات والمؤسسات على اختلاف أحجامها، وتعزيز قدراتها للتصدي لتهديدات الأمن السيبراني الناشئة.

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