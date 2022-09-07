1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 508 مبايعات بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 225.21 مليون درهم، و448 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 920.51 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة، بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في المركاض، بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة، بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 737.29 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 554.04 مليون درهم، و66 رهن فلل وشقق بقيمة 183.26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 382 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 153 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 84.81 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 45 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 6 ملايين درهم.

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