«غلف كرافت» تطلق «ماجستي 120» خلال فعاليات مهرجان كان لليخوت

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «غلف كرافت، لصناعة اليخوت والقوارب»، إطلاق يخت السوبر «ماجستي 120»، للمرة الأولى في أوروبا، خلال فعاليات مهرجان كان لليخوت 2022.

مؤكدةً بذلك التزامها تجاه السوق الأوروبية. وتحرص الشركة على المشاركة في معارض اليخوت والقوارب الأوروبية الكبرى، منذ أكثر من 10 سنوات، وستستعرض طرازها الأشهر والأكثر مبيعاً، يخت السوبر «ماجستي 100»، لتسلّط الضوء على جودة منتجاتها من يخوت السوبر المصنوعة من الألياف الزجاجية المركبة.

ويأتي احتفال «غلف كرافت»، بالذكرى السنوية الأربعين على تأسيسها، في نفس الوقت الذي تمكّنت فيه الشركة من ترسيخ حضورها في السوق الأوروبية، خلال الـ 12 شهراً الماضية، حيث تمثّلها اليوم شبكة قوية من الوكلاء في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتزامن ذلك مع فرصة إبرام اتفاقيات شراكة جديدة في المستقبل القريب.

ولقيت مجموعة «ماجستي» من يخوت السوبر، التي تصنّعها الشركة، اهتماماً زائداً من العملاء والمشترين الأوروبيين، نظراً لجاذبيتها وخفة وزن هيكلها المصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، مقارنة باليخوت التقليدية المصنوعة من الفولاذ، ناهيك عن قدرتها التنافسية في توفير استهلاك الوقود، وإمكاناتها المعززة في الإبحار في المياه الضحلة.

وتمكنت «غلف كرافت» في العام الماضي، من بيع مجموعة مختارة من الطرازات الفاخرة لعملائها الأوروبيين من يخوت ماجستي 100، و120، و140، كما قامت بتسليم يختين «ماجستي 100» و«ماجستي 120»، ما يؤكد توافر فرص تجارية واعدة في مجال استئجار اليخوت، ضمن السوق الأوروبية.

وقال محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة «غلف كرافت»: لطالما كانت السوق الأوروبية من الأسواق بالغة الأهمية بالنسبة لنا. عاماً تلو الآخر، نشهد تحولاً جذرياً في النظرة تجاه اليخوت الفاخرة المصنوعة من المواد المركبة ذات الجودة العالية، مقارنةً باليخوت التقليدية ذات الهياكل الفولاذية، التي كانت تركز عليها هذه السوق في السنوات السابقة، لكن اليوم، بدأنا نلحظ نمواً في الطلب على اليخوت المصنوعة من الألياف الزجاجية. و

بالنسبة لنا، هذا مؤشر إيجابي، كوننا من رواد صناعة اليخوت الفاخرة باستخدام المواد المركبة على مدار 40 عاماً، إذ نؤمن يقيناً بجودة وفائدة استخدام تلك المواد. وخير مثال على ذلك، يخت السوبر «ماجستي 175»، فخر صناعة «غلف كرافت»، وأكبر يخت سوبر مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة في العالم، والذي رسخ من مكانة الشركة كرائدة الابتكار في استخدام المواد المركبة».

وستستعرض الشركة خلال مهرجان كان لليخوت، يخت السوبر «ماجستي 120»، بالهيكل رقم 2، والذي يدعى ‘Rocket One’، للمرة الأولى في القارة الأوروبية، وكان قد تولى استوديو التصميم الخاص بشركة «غلف كرافت»، مسؤولية تصميم هذا اليخت، البالغ طوله 37 متراً، والمصنّع باستخدام مواد مركبة ومتطورة، على غرار ألياف الكربون وإستر الفينيل.

ويعتبر «ماجستي 120» مثالياً للخوض في المياه الضحلة، بفضل محركين بقوة 2500 حصان، وغاطس يزيد على 6 أقدام بقليل. كما ستستعرض أحد أشهر طرازات اليخوت لديها، وهو «ماجستي 100»، والذي تم بناؤه بالكامل في منشآت الشركة، ويحتوي يخت «ماجستي 100»، الذي يبلغ طوله 31.7 متراً، مزايا عديدة.

من الجدير بالذكر، أن «غلف كرافت»، قامت بتصنيع وتسليم أكثر من 10 آلاف قارب ويخت خلال مسيرتها، مقدّمة خدماتها لعملائها المنتشرين في جميع أنحاء العالم.

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