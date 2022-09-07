«عزيزي» تبرم صفقة مع «ميدان» لشراء قطعة أرض على شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري، استحواذها على قطعة أرض تحتل موقعاً متميزاً على شارع الشيخ زايد مباشرة، بعد شرائها من المطور الرئيسي ميدان.

وحضر حفل التوقيع عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، ومرويس عزيزي المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من كبار الشخصيات الإدارية لدى الطرفين.

ولم يتم الإعلان عن مخططات تطوير الأرض التي تقع بجوار محطة مترو مركز التجارة العالمي 2، مع أن المطور يعمل على إنجاز تصميم لمشروع كبير سيتم بناؤه على القطعة ذاتها، وسيشتمل على مساحات للأغراض السكنية والضيافة والتجزئة.

وقال مرويس عزيزي: «تقع هذه الأرض على شارع الشيخ زايد، الطريق الأهم في دولة الإمارات، كما يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، الأب المؤسس للدولة وأول رئيس لها.

وبفضل قيادته الحكيمة، وبعد نظره الرائع وعزيمته الراسخة، نفخر بتطوير مشروع فريد من نوعه على الطريق الذي يحمل اسمه، ويجسد إنجازاته الاستثنائية. وسنحرص على احترام إرثه من خلال تطوير مشروع لم يسبق له مثيل، ليس فقط في الإمارات، وإنما على مستوى العالم».

وأضاف: أثناء قيامنا بالعمل على التصميم في الوقت الحالي، توصلنا إلى قرارات حول العديد من الجوانب الرئيسية، بما في ذلك ميزات وفلسفة التصميم التي ستكون فريدة عالميا، لأنها ستسهم في تعزيز أفق دبي المذهل والارتقاء به إلى ارتفاعات أعلى.

واعتماداً على المفهوم المستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله»، سيكون هذا المشروع أبرز معالم إرثنا في هذه المدينة، وأحد أهم المباني في العالم. وسنكشف عن المزيد من المعلومات حول هذا المعلم في الوقت المناسب.

وقال عصام كلداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: يسعدنا قرار عزيزي للتطوير العقاري للاستثمار في أحد أشهر المواقع في دولة الإمارات، ونأمل رؤية هذا المشروع قريباً.

وتمتلك الشركة خبرة تطوير المباني والمعالم المهمة على حد سواء، خاصة تلك التي تتضمن تصميمات تعكس ثقافة وروح دولة الإمارات، وتتوافق إلى حد كبير مع رؤية شركة ميدان. ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيكون عنصراً مكملاً لأفق دبي. ومن المقرر انطلاق العمليات في المستقبل القريب، مع البدء بالعديد من الأنشطة في الموقع في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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