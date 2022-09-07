انفستكورب تقود عملية استثمار قبل اكتتاب «تراكر» للنقل بالشاحنات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أن صندوق الاستثمار في شركات خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام استثمر 51 مليون دولار في شركة «تراكر هولدينغ المحدودة» TruKKer Holding Limited، التي تقدم منصة إلكترونية لخدمات النقل بالشاحنات في أنحاء السعودية والإمارات. وأجرت انفستكورب عملية التمويل هذه إلى جانب مستثمرين جدد وقدامى.

وتعد الإمارات والسعودية السوقين المحليين الرئيسيين لشركة TruKKer حيث تسهمان بمعظم إيرادات الشركة. وقد شهدت السوق الإماراتية نمواً قوياً خلال السنوات السابقة لا سيما حركة النقل عبر الحدود بين الإمارات والسعودية، حيث تقوم الشركة سنوياً بنقل أكثر من 30 ألف شحنة، ما يشكل قيمة كبيرة في ظل تركيز الشركة على توسيع شبكتها وتعزيز حصتها في السوق.

وقال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تراكر»: تراكر تقف عند منعطف رئيسي في الطريق إلى توسيع شبكتها وحصتها في السوق. حالياً، تواصل الشركة النمو بشكل كبير وتخدم أكثر من 700 شركة في طريقها لتجاوز 200 مليون دولار من العائدات عام 2022. ويفخر فريق تراكر برؤيته المتمثلة في تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع من خلال كون حوالي 10 آلاف سائق يحصلون على أكثر من 70٪ من دخلهم الشهري عبر منصة تراكر. وتمكننا تقنيتنا أيضاً من زيادة حمولات الشاحنات لتقليل الأميال الفارغة ووقت الخمول، وبالتالي المساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعناها.

وأضاف: «نرحب بانفستكورب ونحن متحمسون للعمل معها خلال المرحلة التالية من نمو الشركة. جنباً إلى جنب مع شركائنا، نتطلع إلى الاستمرار في دعم الشركة وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين مع التركيز على اقتصادات الوحدة السليمة».

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