انفستكورب تقود عملية استثمار تبلغ 100 مليون دولار قبل الاكتتاب العام لـ "تراكر" للنقل بالشاحنات

المصدر: البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، أن صندوق الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام استثمر 51 مليون دولار أمريكي في شركة "تراكر هولدينغ المحدودة" TruKKer Holding Limited، التي تقدم منصة إلكترونية لخدمات النقل بالشاحنات في أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأجرت انفستكورب عملية التمويل هذه إلى جانب مستثمرين جدد وقدامى.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى انفستكورب: "تتزايد في المملكة العربية السعودية الشركات الجاذبة للاستثمار، من شركات التكنولوجيا السريعة النمو مثل تراكر TruKKer إلى الشركات العائلية الراسخة التي لطالما توسعت باستمرار وتبحث الآن عن رأس المال لتحقيق المزيد من خطط التوسع. ونشهد أيضاً الكثير من الاهتمام بعمليات التمويل ما قبل الاكتتاب العام، لأن توسعة الشركات يؤمن لها حصة أكبر في السوق. كما إن المزيد من الشركات السعودية المتقدمة تثبت نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وشركة تراكر هي مجرد مثال واحد على فئة الشركات التي نعتقد أنها ستثبت أنها جذابة للغاية للمستثمرين المؤسسيين فيما يتطوّر مشهد عالم الأعمال في السعودية. وسيركز صندوقنا للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام على هذا النوع من الشركات ذات النمو المرتفع".

تعليقاً على ذلك، قال رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا في انفستكورب وليد مجدلاني: "يسرنا أن نضيف شركة تراكر إلى محفظتنا الاستثمارية، ونتشوّق للعمل مع مؤسسي هذه الشركة الرائدة إقليمياً لاستكشاف احتمال إدراجها في السوق، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وسجلنا الحافل في هذا المجال". وأضاف: "بفضل التكنولوجيا الخاصة بها، تتمتع تراكر بموقع مثالي لمواصلة نموها المتسارع مع تقليل انبعاثات الكربون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتطلع إلى شراكتنا مع تراكر واضعين مواردنا الاستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى خبراتنا المحلية والعالمية، في خدمة تسريع المرحلة التالية من نمو الشركة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثمار هو جزء من صندوق الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام الذي أطلقته انفستكورب مؤخراً، والذي يستهدف الاستثمار في شركات خاصة عبر مجموعة من الشركات التي تتخذ أمن المملكة العربية السعودية مقراً لها مع إمكان الوصول إلى أسواق رأس المال في غضون ثلاث سنوات. ويوفر الصندوق للمستثمرين فرصة التعرف على الشركات المتنامية والرائدة في السوق في القطاعات الفرعية الإستراتيجية ذات النمو المرتفع والتي تفتقر إلى الخدمات، مثل خدمات الأعمال والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية.

تعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية السوقان المحليان الرئيسيان لشركة TruKKer حيث تسهمان بمعظم إيرادات الشركة. وقد شهدت السوق الإماراتية نمواً قوياً خلال السنوات السابقة لا سيما حركة النقل عبر الحدود بين الإمارات والسعودية، حيث تقوم الشركة سنوياً بنقل أكثر من 30 ألف شحنة، ما يشكل قيمة كبيرة في ظل تركيز الشركة على توسيع شبكتها وتعزيز حصتها في السوق.

من جهته، علق غوراف بيسواس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تراكر" قائلاً: "إن تراكر تقف عند منعطف رئيسي في الطريق إلى توسيع شبكتها وحصتها في السوق. حالياً ، تواصل الشركة النمو بشكل كبير وتخدم أكثر من 700 من شركة في طريقها لتجاوز 200 مليون دولار من العائدات عام 2022. ويفخر فريق تراكر برؤيته المتمثلة في تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع من خلال كون حوالى 10 آلاف سائق يحصلون على أكثر من 70٪ من دخلهم الشهري عبر منصة تراكر. وتمكننا تقنيتنا أيضًا من زيادة حمولات الشاحنات لتقليل الأميال الفارغة ووقت الخمول ، وبالتالي المساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعناها".

وأضاف: "نرحب بانفستكورب ونحن متحمسون للعمل معها خلال المرحلة التالية من نمو الشركة. جنبًا إلى جنب مع شركائنا ، نتطلع إلى الاستمرار في دعم الشركة وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين مع التركيز على اقتصاديات الوحدة السليمة".

أسست انفستكورب حضوراً في المملكة العربية السعودية في 2008، وتمثل "تراكر" ثامن استثمار لانفستكورب في المملكة. كما حققت الشركة العديد من عمليات الإدراج العام الناجحة في السوق المالية السعودية، والتي شملت "بن داود القابضة" و"ذيب لتأجير السيارات" و"شركة لجام للرياضة" و" شركة لازوردي للمجوهرات".

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