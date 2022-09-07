تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستعرض خطط الربع الأخير من 2022

المصدر: دبي - البيان

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عقد تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثاً خاصاً، كشف من خلاله عن خطط الشركة للربع الأخير من عام 2022.

وخلال الحدث، الذي شهد حضور مجموعة من الشركاء المحليين، ونخبة من الإعلاميين، تم تسليط الضوء على النمو الكبير في نسبة مرتادي المنصة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومناقشة التحديثات والميزات الجديدة التي أطلقتها الشركة أخيراً، وتناولت أبرز الأحداث والفعاليات المنتظرة في المنطقة، مثل اليوم الوطني السعودي «93»، وكأس العالم والتي يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها من خلال التواصل مع جماهيرهم على منصة تويتر والتي يمتاز مرتادوها بكونهم مؤثرين ومتلقين.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري بنمو قدره 16٪ - على أساس سنوي - في متوسط المغرّدين الناشطين يومياً ممن يمكن توليد الدخل منهم في العام 2022، والبالغ عددهم 237.8 مليون مغرّد، ما أدى إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة في تفاعل الجمهور، محققاً زيادة قدرها 39٪ في التفاعل مع التغريدات، و29٪ في وقت المشاهدة على المنصة.

وساهم الاستثمار المستمر من قبل الشركة في مجال تحديث وتحسين الخدمات خلال العام الجاري، في هذا النمو. وتضمّنت الإضافات الجديدة «إعجابات العلامات التجارية» التي تتيح للمعلنين تحويل «زر الإعجاب» إلى رسم متحرك بتصميم خاص تفاعلي. وأطلقت هذه الإضافة الجديدة في أربعة أسواق رئيسة منها المملكة العربية السعودية، وقد أدت عند ربطها بميزة الاستحواذ على الخط الزمني في تويتر، إلى زيادة قدرها 277٪ في الاستدعاءات (recall)، وزيادة أخرى قدرها 202٪ عند التفكير في الشراء. وأتاحت تويتر المجال لاختبار ميزة «تعديل التغريدة» لبعض مشتركي تويتر بلو (Twitter Blue) في الأسابيع المقبلة بهدف جعل التغريد أيسر وأكثر جاذبية.

وقال أنطوان كايروني المدير الإقليمي المؤقت لتويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تويتر تظل «منصة التواصل الأبرز» على خلفية كل ما يجري في العالم من أحداث وتفاعلات، لحظة بلحظة أثناء حدوثها. وأضاف: غدونا أكثر التزاماً بالنمو وحرصاً على الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبوجود الكثير من الإنجازات المنتظرة، ينبغي للعلامات التجارية والمسوقين الاستفادة من المحادثات والمجتمعات التي تساعد على رفع وعي الجمهور بالعلامات التجارية وتحفيز أدائها، لا سيما خلال اللحظات التي تحدث تفاعلاً أقوى فيما بينهم.

نظرة نحو المستقبل

وشهد تويتر في أغسطس ارتفاعاً قدره (74%) في متوسط المحادثات الشهرية الدائرة حول كرة القدم في الـ «12» شهراً السابقة، ما يؤكد أن كرة القدم واحدة من أكثر المواضيع المثيرة للاهتمام في المنطقة، وأن تويتر منصة مفضلة لعشاق كرة القدم ومتابعيها.

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