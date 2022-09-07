«الصير مارين» تواصل تعزيز قدراتها في قطاع الشحن الدولي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين"، التابعة للشركة العالمية القابضة، إبرام اتفاقية تعاون مع "نِت بلك"، المتخصصة في الحلول والخدمات البحرية ومقرها سنغافورة، وذلك في إطار جهودها المبذولة لترجمة مستهدفات استراتيجيتها للنمو وتوسيع نطاق محفظتها من خدمات الشحن الدولية.

وتباشر "نت بلك"، التي تأسست عام 2015، مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة وتأجير السفن والاستشارات والاستثمار، وهي توفر خدمات الشحن لعملائها من شركات الشحن ومستأجري السفن في جميع أنحاء العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستركز الشركتان على منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وستدعم العملاء في التغلب على التحديات والصعوبات الناشئة عن حالة الشك وعدم اليقين في منظومة سلسلة التوريد، من خلال التعاون مع 10 سفن مخصصة للأغراض التجارية، كما تتبنّى الصير مارين خططاً للتوسع وزيادة أسطولها من السفن من خلال الشراكات أو صفقات الاستحواذ المستقبلية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في شحن 5 ملايين طن من البضائع السائبة الجافة خلال عام واحد، مع توقعات بأن تصل قيمة البضائع إلى 100 مليون دولار.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "أظهرت تحليلات التوجهات السائدة في السوق اتساع آفاق النمو في تجارة البضائع السائبة الجافة، وهو ما ستصاحبه زيادة في الطلب على خدمات شحن البضائع. ومن هنا تبرز أهمية تعاوننا مع شركة ’نِت بلك’، إذ نتطلع إلى تعزيز قدراتنا في سنغافورة، تماشياً مع جهودنا المبذولة في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل على مستوى قطاع الشحن من خلال تدشين مبادرات إقليمية رئيسية وتأمين التعاون مع سفن تجارية، لمواجهة تحديات سلسلة الإمداد التوريد.

وبفضل خبراتنا الطويلة وكفاءة ’نِت بلك’ في إدارة البضائع، ستتمكن شركتنا من تقديم حلول لوجستية رائدة على مستوى قطاع الشحن كما ستؤمّن وصول عملائها إلى مجموعة واسعة من الخدمات والحلول السريعة".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الصير مارين كانت قد أعلنت، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تسجيل أرباح بقيمة 883 مليون درهم، بما يمثّل زيادةً بواقع الضعف مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت هذه النتائج المالية القوية مدعومةً بالاستثمارات الاستراتيجية للشركة وخدمات الإدارة والمنتجات المتنوعة في حلول الشحن للبضائع.

وتُعد "الصير مارين" شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات البحرية، وتواصل توسعها بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري.

وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدرس فرص التوسع في قطاعات ناقلات المنتجات وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة، ولديها خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على ما يتراوح بين 10 - 15 سفينة خلال عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز