ارتفاع العائد الرأسمالي على مكاتب دبي أسرع من نيويورك ولندن

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن العائد الرأسمالي على المكاتب والوحدات الإدارية في دبي يشهد ارتفاعاً بوتيرة متسارعة تفوق نظيرتها في نيويورك ولندن، ذلك أن البنوك والشركات العالمية تتوسع الآن في تواجدها بدبي.

وأفاد التقرير بأن العائد الرأسمالي على المكاتب والوحدات الإدارية في دبي قد ارتفع خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 7.2%، بالمقارنة مع 1.4% فقط في لندن و3% في نيويورك، بحسب «سي بي آر إي» الأمريكية للاستشارات العقارية.

وذكر التقرير أن الإقبال على المساحات المكتبية في دبي يتجلى في عدّة ناطحات سُحُب، ومن أبرزها بناية «آي سي دي بروكفيلد بليس» التي تقع داخل «مركز دبي المالي العالمي».

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من كون افتتاح البناية جرى إبان تفشي جائحة «كوفيد 19»، إلا أن حوالي 90% من إجمالي المساحة المكتبية والإدارية المتاحة داخلها، والتي تُقدّر بنحو 1.1 مليون قدم مربعة، قد جرى استئجاره بالفعل.

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