«فاينينشال تايمز»: الإمارات رائدة عالمياً في تنظيم المعاملات العقارية المدفوعة رقمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «فاينينشال تايمز» أن الإمارات تُعد من ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم في تنظيم المعاملات العقارية، التي يجري سداد قيمتها باستخدام عُملات أو أصول مشفرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير عن استخدام الأصول الرقمية في سداد المعاملات العقارية أن الإمارات رائدة عالمياً في الشأن، وقد تفتح الطريق أمام دول أخرى كي تحذو حذوها، لافتة إلى الإعلان المُشترك الصادر عن كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل الشهر الماضي بشأن إدخال متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية في دولة الإمارات، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.

وأوضح التقرير أنه بموجب هذا الإعلان يتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية، بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في الدولة، والتي تتضمن أياً من طرق الدفع الـثلاث التالية، سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار: 1. دفعة نقدية، فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم «حوالي 15 ألف دولار» أو أعلى.

وأكدت «فاينينشال تايمز» أن الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية، التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد استمرار الدولة في مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار، من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول، لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

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