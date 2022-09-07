الإمارات الأولى عالمياً في نمو الاستثمار الأجنبي باللوجستيات

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات عالمياً في نسبة النمو النسبي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الخدمات اللوجستية على مدار 2021، وفقاً لمؤشر الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2022، الصادر عن «انفست مونيتور». وأفاد المؤشر بأن الإمارات شهدت أكبر نسبة نمو سنوي في عدد المشروعات الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة في الخدمات اللوجستية، والتي أقيمت على أرضها خلال 2021، بالمقارنة مع 2022.

وبحسب المؤشر بلغت النسبة في الإمارات 108%، لتكون الإمارات الدولة الوحيدة التي تجاوزت فيها هذه النسبة 100% وجاءت الهند في المركز الثاني بنمو 100%.

وفيما يخص عدد المشروعات الجديدة الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية التي شهدت الإمارات تنفيذها على أرضها خلال 2021، فبلغ 25 مشروعاً لتنال الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعاشر على مستوى العالم في عدد المشروعات الجديدة، وكانت الصدارة من نصيب ألمانيا بعدد 73 مشروعاً وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بعدد 55 مشروعاً، تليها الولايات المتحدة بـ52 مشروعاً.

وتواجدت الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية خارج نطاق حدودها، سواءً في عدد المشروعات أو في نسبة النمو السنوي خلال 2021.

وبحسب المؤشر استثمرت الإمارات في 42 مشروعاً جديداً في قطاع الخدمات اللوجستية خارج حدودها في 2021، لتنال المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً في عدد المشروعات.

وفيما يخص نسبة النمو السنوي، فقد بلغت في الإمارات 110% مقارنة بـ2020، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في نسبة النمو خلف النمسا.

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